Решите на множестве R уравнение а) 5х2+0,2х=0 б)5х2-6х+1=0 в) 3х(3х-2)+7=6

Гость: Гость:

А) 5*2+0,2х=0 0,2х=-10 х=-10:0,2 х=-50 б) 5*2-6х+1=0 10-6х+1=0 -6х=-11 х=11/6 х=1. 5/6 в) 3*(3х-2)+7=6 3*(3х-2) = -1 3х-2=-1/3 3х=-1/3+2 3х=5/3 х=5/9 я поняла так, а вообще не понятно, где х, а где умножение, пиши, если что-то не так.