Функция задана формулой у=х3. 1) Найдите значение функции, если значение аргумента равно -1;2. 2) Найдите значение аргумента, если значение функции равно 1;8.

Алгебра
Функция задана формулой у=х3. 1) Найдите значение функции, если значение аргумента равно -1;2. 2) Найдите значение аргумента, если значение функции равно 1;8.
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