Г. 6.Я сидел под мигающей свечой и читал в растрепанной книге журнала “Современный мир” бунинский рассказ “Илья Пророк”. 8.Чуть позванивали и скрипели от ветра побитые фарфоровые розы и жестяные заржавленные листья на погребаль...

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Г. 6.Я сидел под мигающей свечой и читал в растрепанной книге журнала “Современный мир” бунинский рассказ “Илья Пророк”. 8.Чуть позванивали и скрипели от ветра побитые фарфоровые розы и жестяные заржавленные листья на погребальных венках. Д. 6. Мы подошли к дому окружённые взволнованными лающими собаками. 7. Мы жалели буров дравшихся за свою независимость и ненавидили англичан. 8. Святославская улица застроенная скучными доходными домами из жёлтого киевского кирпича с таким же кирпичными тротуарами упиралась в огромный пустырь изрезанный оврагами . Задание - найти одиночные причастия; найти причастные обороты , если нужно , расставить знаки препинания

Автор: Гость