Магазин в первый день продал в три раза меньще чем во второ. сколько тонн оаощей продал магазин во второй день, если всего продали 4 тонны
Математика
Магазин в первый день продал в три раза меньще чем во второ. сколько тонн оаощей продал магазин во второй день, если всего продали 4 тонны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1день-1000кг 2день-3000кг
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