Магазин в первый день продал в три раза меньще чем во второ. сколько тонн оаощей продал магазин во второй день, если всего продали 4 тонны

Математика

Магазин в первый день продал в три раза меньще чем во второ. сколько тонн оаощей продал магазин во второй день, если всего продали 4 тонны

Автор: Гость