Математика 5 класс.Задача: На одной улице 152 дома,что на 18 домов меньше,чем на друг??й.Сколько домов на обеих улицах?

Математика

Математика 5 класс.Задача: На одной улице 152 дома,что на 18 домов меньше,чем на друг??й.Сколько домов на обеих улицах?

Автор: Гость