Математика 5 класс.Задача: На одной улице 152 дома,что на 18 домов меньше,чем на друг??й.Сколько домов на обеих улицах?
Математика
Математика 5 класс.Задача: На одной улице 152 дома,что на 18 домов меньше,чем на друг??й.Сколько домов на обеих улицах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
152+18=170 170+152=322 Ответ: 322 дома на обеих улицах. :)
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