Обозначьте на числовой окружности точки sin t = 1

Математика
Обозначьте на числовой окружности точки sin t = 1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sin90°=1 и sinП=1 Через каждые 2П значение будет=1
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