Галя вышила 5 цветочков,а Вера -на 2 цветочка меньше.Сколько цветочков вышила Вера???колько всего цветочков вышили девочки? Помогите написать условие к задаче.

Математика
Галя вышила 5 цветочков,а Вера -на 2 цветочка меньше.Сколько цветочков вышила Вера???колько всего цветочков вышили девочки? Помогите написать условие к задаче.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 5-2 = 3 цветка вышила Вера. 2) 5 + 3 = 8 цветков вышили обе девочки.
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