Галя вышила 5 цветочков,а Вера -на 2 цветочка меньше.Сколько цветочков вышила Вера???колько всего цветочков вышили девочки? Помогите написать условие к задаче.

Математика

Галя вышила 5 цветочков,а Вера -на 2 цветочка меньше.Сколько цветочков вышила Вера???колько всего цветочков вышили девочки? Помогите написать условие к задаче.

Автор: Гость