Учитель проверил работы трех учеников: Алеши, Димы и Сашы, но не захватил их с собо??. Ученикам он сказал: "Все вы написали работу и получили разные оценки. У Сашы не "5", у Димы не "4", а вот у Алеши, по-моему "4". Впоследстви...
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Учитель проверил работы трех учеников: Алеши, Димы и Сашы, но не захватил их с собо??. Ученикам он сказал: "Все вы написали работу и получили разные оценки. У Сашы не "5", у Димы не "4", а вот у Алеши, по-моему "4". Впоследствии оказалось, что учитель ошибься: одному ученику сказал верно, а двум другим - нет. Определите, какие оценки ученикам поставил учитель?
Ответ(ы):
Гость:
Если у Саши не 5, а 3 - это истина, значит у остальных ложное: у Димы - 4, у Алеши - 5. Ответы: Саша - 3, Дима - 4, Алеша - 5
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