Учитель проверил работы трех учеников: Алеши, Димы и Сашы, но не захватил их с собо??. Ученикам он сказал: "Все вы написали работу и получили разные оценки. У Сашы не "5", у Димы не "4", а вот у Алеши, по-моему "4". Впоследстви...

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Учитель проверил работы трех учеников: Алеши, Димы и Сашы, но не захватил их с собо??. Ученикам он сказал: "Все вы написали работу и получили разные оценки. У Сашы не "5", у Димы не "4", а вот у Алеши, по-моему "4". Впоследствии оказалось, что учитель ошибься: одному ученику сказал верно, а двум другим - нет. Определите, какие оценки ученикам поставил учитель?

Автор: Гость