Найдите причастия и деепричастия в тексте. Заранее спасибо. "Бывают дни:повеет т??плым ветром, Проглянет солнце ярко озаряя И лес и степь и старую усадьбу, Пригреет листья влажные в лесу, Глядишь-и все опять повеселело. ...

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Найдите причастия и деепричастия в тексте. Заранее спасибо. "Бывают дни:повеет т??плым ветром, Проглянет солнце ярко озаряя И лес и степь и старую усадьбу, Пригреет листья влажные в лесу, Глядишь-и все опять повеселело. Как хорошо, кочующие птицы, Тогда у нас! Как весело и грустно В пустом лесу меж черными ветвями, Меж золотыми листьями берез Сияет наше ласковое небо!

Автор: Гость