Где буддизм получил широкое распространение

История
Где буддизм получил широкое распространение
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Буддизм получил В Инди
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
На рисунке 126,а изображён шар. Точка О-центр шара,точка К-центр сечения шара,а точка С лежит на окружности сечения. Длина какого отрезка-ОС,ОК или...
Ответить
Математика
Решиие Уравнение (3*х) 3*3,8=29,5
Ответить
Математика
Задача: В понедельник привезли 12 ящиков с яблокоми, а во вторник 8 таких ящиков.В понедельник привезли на 100 кг больше, чем во вторник. Сколькот ...
Ответить
Английский язык
Напишите пожалуйста маленькое сочинение на 4-5 предложений на английском языке пр?? любую игру в нашей стране 1)Название 2)Количество игроков ...
Ответить
Математика
Секретики было 2 яблока у Васьки 3 Сколько всего яблок
Ответить