Где буддизм получил широкое распространение
История
Где буддизм получил широкое распространение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Буддизм получил В Инди
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
На рисунке 126,а изображён шар. Точка О-центр шара,точка К-центр сечения шара,а точка С лежит на окружности сечения. Длина какого отрезка-ОС,ОК или...
Математика
Математика
Задача: В понедельник привезли 12 ящиков с яблокоми, а во вторник 8 таких ящиков.В понедельник привезли на 100 кг больше, чем во вторник. Сколькот ...
Английский язык
Напишите пожалуйста маленькое сочинение на 4-5 предложений на английском языке пр?? любую игру в нашей стране 1)Название 2)Количество игроков ...