Где была зафиксирована максимальная скорость ветра
География
Где была зафиксирована максимальная скорость ветра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Антарктида кажется!!!
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