Где человеку труднее переносить жару в местах с влажным климатом или с сухим кл??матом

Обществознание
Где человеку труднее переносить жару в местах с влажным климатом или с сухим кл??матом
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сухим климатом потому что там сухо
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