Где хранили пищу когда небыло холодильников? Пожалуйста побольше информации!

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Долгое время доступным способом охлаждения продуктов было использование естественных источников холода — люди собирали в морозную погоду лед с рек и озер и затаривали им погреба и ямы-ледники, а летом там сохраняли продукты. Этим нехитрым приемом мудрые китайцы пользовались еще за тысячу лет до нашей эры. Так же поступали и многие другие древние греки и римляне. Египтяне, в силу жаркого климата лишенные возможности запасать лед, использовали специальные сосуды с водой, охлаждавшиеся по ночам. Воздух в пустыне остывает быстро, и его температура ночью может падать почти до 0°С. В жарком климате Индии нашел применение другой способ, основанный на эффекте понижения температуры жидкости при испарении. Если заставить испаряться жидкость достаточно интенсивно, то можно понизить температуру объекта ниже окружающего воздуха. Зная это, индийцы выставляли на ветер сосуд, обернутый влажной тканью. Конечно, эффективность столь примитивного способа невелика, значительного охлаждения с его помощью достичь невозможно. Люди обнаружили, что некоторые соли, например, селитра, растворяясь в воде, поглощают большое количество тепла, вызывая значительное снижение температуры окружающей среды. Пользуясь терминами современной химии, можно сказать, что происходит эндотермическая реакция — реакция с поглощением тепла. Эту возможность понижения температуры можно назвать первым способом искусственного охлаждения. Если смешать селитру не с водой комнатной температуры, а со льдом, то можно получить состав, способный охладить продукты или напитки до температуры значительно ниже нуля. Это открытие широко использовалось еще в XVI веке для охлаждения вина, получения, ставших тогда популярными, охлажденных напитков и соков и даже мороженого. К сожалению, из-за сравнительно высокой стоимости этот способ не получил широкого распространения среди населения и не нашел коммерческого применения. Однако, несмотря на свою дороговизну, это открытие используется и сейчас в современных, так называемых охлаждающих или гипотермических, пакетах («cold packs»), широко используемых врачами, учеными, туристами и спасателями при необходимости достичь быстрого охлаждения в полевых условиях. Эти пакеты представляют собой мягкие герметичные емкости с водой, внутри которых «плавает» капсула с аммиачной селитрой. При необходимости охлаждения ударяют по пакету, разбивая капсулу. Селитра растворяется в воде, и пакет охлаждается на 10-15°С. Несколькими веками позднее в 1748 г. Уильям Каллен, профессор медицины университета Глазго, известный хирург и терапевт попытался использовать для охлаждения упоминавшееся выше явление охлаждения жидкости при интенсивном испарении. В отличие от индийцев он использовал не ветер и смоченную ткань, а диэтиловый эфир, кипящий в вакууме. В хитроумной установке Уильяма, испаряясь, эфир в виде газа переходил в другую емкость, где, конденсируясь при комнатной температуре, отдавал в атмосферу отобранное в холодильной камере тепло. Таким образом, был сконструирован аппарат, показавший на практике возможность постоянной генерации холода в циклическом процессе. На основе данной технологии работает большинство современных бытовых холодильников. 1748 год можно считать годом рождения технологии искусственного охлаждения. Уже в 1805 г. американец Оливер Эванс, инженер, создавший первую самоходную машину-амфибию на паровом ходу, предназначенную для чистки доков в Филадельфии, спроектировал охлаждающую установку, принцип действия которой был основан на эффекте, продемонстрированном Калленом. Хладагентом в установке должен был быть диэтиловый эфир. Чтобы создать простую и эффективно работающую холодильную машину, он предлагал использовать замкнутый, позволяющий легко управлять процессом, компрессионный цикл. Первым человеком, воплотившим эти теоретические изыскания в жизнь, стал Джэйкоб Перкинс, в 1834 г. создавший компрессионную установку, работавшую на эфире. Он получил первый в США патент на технологию искусственного охлаждения.