Решить уравнение (x-2)(-x-1)=0
Алгебра
Решить уравнение (x-2)(-x-1)=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнение выполняется тогда и только тогда, когда один из множителей равен 0, а другой не теряет смысла. x=2;-1
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