Поможіть будь- ласка скласти твір на тему моя улюблена страва на англійській мові

My favorite food Food plays an important role in our lives. Often people have different preferences and tastes. Someone likes hot and spicy dishes, while others prefer softer tastes. For many people, a very important role plays the usefulness of the food. And there are those who prefer to eat only vegetarian food. In general, everyone has different tastes. As the wise saying goes - "Every man to his own taste» Everybody in our family is fond of cooking. My mother cooks more often than others. And I like to help her. However, we often experiment with recipes, because we love the variety. We use recipes from all around the world. We like Italian food. We often cook pizza, lasagna and pasta. More we like Japanese cuisine - a variety of rolls and sushi. And recently, we decided to try the traditional British cuisine and cook the famous cottage pie. At first we were a little bit confused by the ingredients. But in the end it came out very tasty and satisfying. In my opinion, cooking - is a true art. Food should not only bring satiety, it should be tasty and useful. «Моя любимая еда» Еда занимает важное место в нашей жизни. Часто у людей разные предпочтения и вкусы. Некоторые любят острые и пряные блюда, а другие предпочитают более мягкий вкус ы. Для многих людей очень важную роль играет полезность пищи. А есть такие, кто предпочитает есть только растительную пищу. В общем, вкусы у всех разные. Как гласит мудрая пословица - «на вкус и цвет товарища нет». В нашей семье все очень любят готовить. Особенно часто приготовлением пищи занимается мама. А я люблю ей помогать. Вместе мы часто экспериментируем с рецептами, так как любим разнообразие. Мы используем рецепты со всего мира. Нам очень нравится итальянская кухня. Мы часто готовим пиццу, лазанью и пасту. Ещё мы любим блюда японской кухни – разнообразные роллы и суши. А недавно решили попробовать и традиционную британскую кухню и приготовить знаменитый Пастуший пирог. Сначала нас немного смутили ингредиенты. Но в итоге получилось очень вкусно и сытно. На мой взгляд, приготовление пищи – это целое искусство. Еда должна не только приносить сытость, она должна быть вкусной и полезной.