К уроку арифметики следует подготовить 15 заданий. Четырнадцать из этих заданий должны быть задачами, и семь заданий должны быть на сложение.Сколько задачна сложение надо подготовить к уроку? подскажите пожалуйста решение!
Математика
К уроку арифметики следует подготовить 15 заданий. Четырнадцать из этих заданий должны быть задачами, и семь заданий должны быть на сложение.Сколько задачна сложение надо подготовить к уроку? подскажите пожалуйста решение!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Странная задача надо 15 заданий если 14 задач 15-14=1 а там еще 7 откудато
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