К уроку арифметики следует подготовить 15 заданий. Четырнадцать из этих заданий должны быть задачами, и семь заданий должны быть на сложение.Сколько задачна сложение надо подготовить к уроку? подскажите пожалуйста решение!

Математика

К уроку арифметики следует подготовить 15 заданий. Четырнадцать из этих заданий должны быть задачами, и семь заданий должны быть на сложение.Сколько задачна сложение надо подготовить к уроку? подскажите пожалуйста решение!

Автор: Гость