Помогите с вопросами по истории. "Нашествие с Запада. Владычество монголов". 1. Почему новгородцы пригласили именно Александра Ярославича? Сколько ему было лет? 2. Кто напал на Новгород в 1240 г.? 3. С какими словами глава н...

История

Помогите с вопросами по истории. "Нашествие с Запада. Владычество монголов". 1. Почему новгородцы пригласили именно Александра Ярославича? Сколько ему было лет? 2. Кто напал на Новгород в 1240 г.? 3. С какими словами глава нападавших Биргер обратился к Александру Ярославичу? 4. На каких реках было сражение и какова его точная дата (Невская битва)? 5. Кто помог немцам захватить Псков в 1240 г.? Почему это предательство? 6. Почему в 1242 г. новгородцы опять позвали Александра Ярославича? 7. В 1242 году "на Русь пришла свинья". Почему у так говорят? 8. "Была тут сеча великая и битва злая, и озеро как бы сдвинулось." О чем эти слова летописца? 9. Поясните слова "Невский совершил подвиг меча и подвиг смирения". Перед кем - меча, перед кем смирения? 10. Почему Невский считал своим долгом не допустить распространения котоличества? 11. Кто такой баскак и почему их все боялись? 12. Как татары определили размер дани с каждого княжества? 13. Почему надо было платить дань вовремя? 14. В каком году была Дюденева рать и почему она так она так запомнилась в народной памяти? 15. Почему все восстания на Руси против Орды были всегда подавлены?

Автор: Гость