Печенье расфасовали в пачки по 500 г и по 200 г.Больших пачек получилось 60.В маленькие пачки расфасовали столько же кг печенья,сколько и в большие.Сколько получилось маленьких пачек? Напишите как писать краткую запись!Или как...
Математика
Печенье расфасовали в пачки по 500 г и по 200 г.Больших пачек получилось 60.В маленькие пачки расфасовали столько же кг печенья,сколько и в большие.Сколько получилось маленьких пачек? Напишите как писать краткую запись!Или как заполнить таблицу по этой задаче!!Даю 20 баллов!Срочноо!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
масса кол-во упаковок всего Б-500г. 60шт. 60*500г=30000г М-200г. ?шт. 30000г 30000:200=150шт.- кол-во М упаковок.
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