Печенье расфасовали в пачки по 500 г и по 200 г.Больших пачек получилось 60.В маленькие пачки расфасовали столько же кг печенья,сколько и в большие.Сколько получилось маленьких пачек? Напишите как писать краткую запись!Или как...

Математика

Печенье расфасовали в пачки по 500 г и по 200 г.Больших пачек получилось 60.В маленькие пачки расфасовали столько же кг печенья,сколько и в большие.Сколько получилось маленьких пачек? Напишите как писать краткую запись!Или как заполнить таблицу по этой задаче!!Даю 20 баллов!Срочноо!!

Автор: Гость