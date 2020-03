Где можно услышать фразу "A day return to Oxford, please"? А) in the post office B) at the station C) in a hotel D) in the newsagent's Выбрала ответ D, но потом задумалась...

Английский язык

Автор: Гость