Ребят помагите написать 5 предложиний

Гость: Гость:

Я увидела кота, лакающего молоко из миски. На улице шел дождь, сопровождающийся раскатами грома. На дереве сидела ворона, громко каркающая куда-то в сторону. В небо поднимался самолет, улетающий в другую страну. На сцене находился мужчина, исполняющий веселую песню не благодари)