Ребят помагите написать 5 предложиний

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Ребят помагите написать 5 предложиний
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я увидела кота, лакающего молоко из миски. На улице шел дождь, сопровождающийся раскатами грома. На дереве сидела ворона, громко каркающая куда-то в сторону. В небо поднимался самолет, улетающий в другую страну. На сцене находился мужчина, исполняющий веселую песню не благодари)
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