Определите количество вещества в 15г силиката калия
Химия
Определите количество вещества в 15г силиката калия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кол.вещ.(К2SiO3)=m/M=15/154=0,09моль
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