Определите количество вещества в 15г силиката калия

Химия
Определите количество вещества в 15г силиката калия
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кол.вещ.(К2SiO3)=m/M=15/154=0,09моль
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
50 БАЛЛОВ И ЛУЧШИЙ ОТВЕТ! Силы тяжести, действующие на две чугунные детали, отлича??тся в 4 раза. Во сколько раз отличаются их объёмы и массы?
Ответить
Геометрия
Найдите стороны параллелограмма, если его периметр равен 36 см, а одна из сторон в два раза меньше другой
Ответить
Алгебра
Что называется областью определения и областью значений функции?
Ответить
Математика
Найдите наименьшее общее кратное чисел: 1)2 и 3 3)7 и 9 5)12 и 15 2)4 и 5 4)10 и 15 6)20 и 30
Ответить
Математика
Коля взял трехзначное число МАМ и нашел произведение цифр этого трехзначного чис??а. У него получилось число АХ. Коля нашел произведение цифр и это...
Ответить