Где находится первая географическая широта?!
География
Где находится первая географическая широта?!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Широту Географическая широта показывает расстояние от экватора до заданной точки, выраженное в градусах. Географическая широта бывает северной и южной. У всех точек, расположенных в северном полушарии –северная широта (с.ш.), а в южном полушарии – южная широта (ю.ш.). Для определения географической широты на карте или на глобусе изображены параллели – линии, проведённые параллельно экватору.
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