Подорожник,мак,ель,ландыш что объединяет все эти объекты?что здесь лишнее?почему?
Окружающий мир
Подорожник,мак,ель,ландыш что объединяет все эти объекты?что здесь лишнее?почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мак ландыш и подорожник - это растения , а ель это дерево
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