Где неверно подобрано проверочное слово? Почему? 1. свис?нет - свистнуть 2. ужас?ный - ужас 3. прекрас?ный - прекрасен 4 хрус?нула - хруст
Русский язык
Где неверно подобрано проверочное слово? Почему? 1. свис?нет - свистнуть 2. ужас?ный - ужас 3. прекрас?ный - прекрасен 4 хрус?нула - хруст
Ответ(ы):
Гость:
1 свистнет-свист. а слово свистнуь не подходит
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Запиши сумму таких двух двухзначных чисел,при сложении единиц которых получится 10,а при сложении десятков- однозначное число. Найди её значение. П...
Алгебра