Запиши сумму таких двух двухзначных чисел,при сложении единиц которых получится 10,а при сложении десятков- однозначное число. Найди её значение. Проверь сложение вычитание. Запиши таких несколько таких сумм? Помагите как можно...

Математика

Запиши сумму таких двух двухзначных чисел,при сложении единиц которых получится 10,а при сложении десятков- однозначное число. Найди её значение. Проверь сложение вычитание. Запиши таких несколько таких сумм? Помагите как можно решить а а а?

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