Запиши сумму таких двух двухзначных чисел,при сложении единиц которых получится 10,а при сложении десятков- однозначное число. Найди её значение. Проверь сложение вычитание. Запиши таких несколько таких сумм? Помагите как можно...

Математика
Запиши сумму таких двух двухзначных чисел,при сложении единиц которых получится 10,а при сложении десятков- однозначное число. Найди её значение. Проверь сложение вычитание. Запиши таких несколько таких сумм? Помагите как можно решить а а а?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
15+25=40               26+34=60           32+48=80         13+57=70 40-15=25                60-34=26            80-32=48          70-57=13
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Пожалуйста, помогите решить: Здесь, вроде, по формулам все, но у меня всё равно не получается :с
Ответить
История
Обьясни почему на гербе Краснодара изображена крепостная стена
Ответить
Литература
Какие слова в современных языках напоминают нам о седьмом чуде света
Ответить
География
1) Урбанизация и её черты. 2) Гидросфера, её состав и значение.
Ответить
Русский язык
Помогите! Разбор слова "гуляй" 3 класс
Ответить