Информатика

ГДЕ ОШИБКА???? Sub qwer() Dim a(1 To 10), b(1 To 10) As Integer n = 10 For i = 1 To n a(i) = Worksheets("Ëèñò1").Cells(1, i + 1).Value b(i) = Worksheets("Ëèñò1").Cells(2, i + 1).Value Next i s = 0: Min = a(1) For i = 1 To n s = s + b(i) If a(i) lt;= Min Then Min = a(i) Next i R = Min / s MsgBox "s=" amp; s MsgBox "min=" amp; Min MsgBox "R=" amp; R End Sub

