Где выпадает наибольшее кол во осадков. Область с наибольшим годовым кол вом осадков
География
Где выпадает наибольшее кол во осадков. Область с наибольшим годовым кол вом осадков
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В самом центре острова Кауаи в группе Гавайских островов находится гора Вай'але , вершина которой — одно из самых дождливых мест на планете. Дождь там идет практически всегда, и за год выпадает 11.97 метров осадков.
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