Где жил Тарас Шевченко
Литература
Где жил Тарас Шевченко
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тарас Шевченко жил в Оренбурге
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