Где живёт дрофа и пеструшка - лемминг ?
Окружающий мир
Где живёт дрофа и пеструшка - лемминг ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дрофа в степях, пеструшка-лемминг в тундре и лесотундре
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Сила тока идущего по проводнику, равна 2А. Какой заряд проходит по проводнику за 10 ??инут? 1) 0.2 Кл 2) 5Кл 3) 20Кл 4) 1200 Кл
Математика
Длина прямоугольника в 5 раз больше его ширины. Чему равна площадь данного прямоугольника, если его Ширина на 8 см меньше длины?
Математика