Где живёт дрофа и пеструшка - лемминг ?

Окружающий мир
Где живёт дрофа и пеструшка - лемминг ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дрофа в степях, пеструшка-лемминг в тундре и лесотундре
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