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Где живёт кукушка?Лес,луг,озеро?
Окружающий мир
Где живёт кукушка?Лес,луг,озеро?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лес конечно не на озере же и не на луге
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