Тракторист в первый день вспахал 5 гектаров земли, в два следующих дня - по пять целых три четвертых гектаров. Сколько гектаров в земли в среднем вспахал тракторист за день

Математика

Тракторист в первый день вспахал 5 гектаров земли, в два следующих дня - по пять целых три четвертых гектаров. Сколько гектаров в земли в среднем вспахал тракторист за день

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