Тракторист в первый день вспахал 5 гектаров земли, в два следующих дня - по пять целых три четвертых гектаров. Сколько гектаров в земли в среднем вспахал тракторист за день
Математика
Тракторист в первый день вспахал 5 гектаров земли, в два следующих дня - по пять целых три четвертых гектаров. Сколько гектаров в земли в среднем вспахал тракторист за день
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 3/4+ 5 3/4 + 5 = 16 1/2 (га) - вспахал тракторист за три дня 16 1/2 : 3 = 33/2 : 3 = 33/2 * 1/3 = 5 1/2 (га) - в среднем вспахал тракторист за 1 деньили5,75 + 5,75 + 5 =16,5 (га) -вспахал за три дня 16,5 : 3 = 5,5 (га) -в среднем за один день
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