В кассе продано 400 билетов в мягкие и жёсткие вагоны для проезда до одного и того ж?? пункта ценой в 10 руб. 45 коп. и 7 руб. 05 коп. Сколько продано тех и других билетов в отдельности, если все 400 билетов стоят 3 160 руб.?
Математика
В кассе продано 400 билетов в мягкие и жёсткие вагоны для проезда до одного и того ж?? пункта ценой в 10 руб. 45 коп. и 7 руб. 05 коп. Сколько продано тех и других билетов в отдельности, если все 400 билетов стоят 3 160 руб.?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10,45*х+7,05*(400-х)=3160 10,45*х+2820-7,05*х=3160 3,4*х=340 Х=100 билетов по 10,45 100*10,45=1045 3160-1045=2115 2115/7,05=300 билетов по 7,05
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