В кассе продано 400 билетов в мягкие и жёсткие вагоны для проезда до одного и того ж?? пункта ценой в 10 руб. 45 коп. и 7 руб. 05 коп. Сколько продано тех и других билетов в отдельности, если все 400 билетов стоят 3 160 руб.?

Математика

В кассе продано 400 билетов в мягкие и жёсткие вагоны для проезда до одного и того ж?? пункта ценой в 10 руб. 45 коп. и 7 руб. 05 коп. Сколько продано тех и других билетов в отдельности, если все 400 билетов стоят 3 160 руб.?

Автор: Гость