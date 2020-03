Помогите написать. Как отмечают Новый год в Украине написать на немецком языке

Гость: Гость:

Geschichte der Ukraine als znakoma oder sonstwie IZ kazhdogo uns Schule co eschё - Ved Die meisten Seiten ihrer Geschichte mit Russland javljajutsja obschymy. Rurik und Vladimir Heilig, Kiewer Rus und Zaporizhzhya Sech, Poltavskaya Schlacht und Der Große Vaterländische Krieg - auf protyazhenyy vielen Jahrhunderten unserer beiden Länder bыla Allgemeine Kultur, Traditionen und natsyonalnыe Held teilen. Für den ersten Kurs Titel vstrechaetsja Ukraine in Kiew Chroniken das Ende des 12 Jahrhunderts oboznachenyya Land für Teile der westlichen Rus. Nach dem Zerfall der ukrainischen Kiew Staat mehrere Jahrhunderte Erde nahodylys pod vlastyu Lytvы und Polen. Im 17. Jahrhundert geschah obъedynenye Pravoberezhnoy Ukraine mit Russland. Nach dem Zerfall des russischen Reiches in der Sowjetukraine inklusive Union. Und im Jahr 1991 godu stanovytsya nezavysymыm Zustand.