Найдите и выпишите неизменяемые слова из стихотворения С.Я.Маршака

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Найдите и выпишите неизменяемые слова из стихотворения С.Я.Маршака
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Гость:
Стала, чуть-чуть, зыбко, иногда
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