Географические координаты устья реки дон

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Географические координаты устья реки дон
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
47⁰ с.ш; 40⁰ в.д - устье реки Дон
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