Перевод текста 5 класс Richard barker

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Перевод текста 5 класс Richard barker
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ричард Баркер. Ричард Баркер родился в семье фермера. Он провел ранние годы жизни на ферме своего отца. У них всегда было много животных. Ричард постоянно помогал родителям с работой на ферме. Он часто задавал своему отцу вопросы об их животных и получал ответы. Ричард интересовался медициной. Он хотел знать, как помочь животным. Но его мечтой было научиться помогать людям: он хотел стать врачом, детским врачом. Когда Ричарду было восемнадцать, он оставил свой дом ради учебы в Лондоне и уехал в Лондонский Университет. Годы, проведенные в университете, были лучшими в его жизни. Он делал то, что ему нравилось и получал от этого удовольствие. Когда Ричарду было двадцать шесть, он встретил Маргарет. Они поженились и у них родились двое детей - мальчик и девочка. Они счастливая семья. Сейчас Ричард Баркер работает в новой больнице в Лондоне. Он любит свою работу и делает замечательную карьеру. Дети и их родители очень любят его, потому что он очень хороший врач.
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