Геометрия 7 класс треугольник авс равнобедренный ас =5 см ав= 8 см какой из этих отрезков является основанием треугольника объясните ответ плиз помогите нужно срочно
Геометрия
Геометрия 7 класс треугольник авс равнобедренный ас =5 см ав= 8 см какой из этих отрезков является основанием треугольника объясните ответ плиз помогите нужно срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все зависит от того, какие две стороны равны. Основанием в любом случае будет являться сторона, не равная ни с какой другой. То есть, если ВС=АС=5, то АВ - основание, а если АВ=ВС=8, то АС - основание.
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