Гидравлический пресс должен производить силу 27000 Н .Диаметр малого поршня 3 см ,большого -90 см.Какая сила должна приложена к малому поршню?
Физика
Гидравлический пресс должен производить силу 27000 Н .Диаметр малого поршня 3 см ,большого -90 см.Какая сила должна приложена к малому поршню?
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