Гидроксид меди (II) взаимодействует с 1. гидроксидом алюминия 2. азотной кислотой 3. cульфатом железа (III) 4. кремниевой кислотой
Химия
Гидроксид меди (II) взаимодействует с 1. гидроксидом алюминия 2. азотной кислотой 3. cульфатом железа (III) 4. кремниевой кислотой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основания реагируют с кислотами. Так как гидрооксид меди тоже основание то оно тоже реагирует с кислотами. Ответ: 2, 4
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