Гкографическре положкние антарктиды

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Географическое положение Антарктиды уникально - больше нет ни одного материка на Земле, который бы полностью располагался в полярной области планеты. Такое расположение и привело к возникновению на материке постоянного покровного оледенения и очень тяжелых климатических условий. Площадь Антарктиды 14 миллионов км2. Из-за особенностей расположения не приходится говорить о протяженности с севера на юг и с запада на восток, однако, максимальное расстояние между двумя противоположными точками берега составляет около 5700 км. На самом севере материк в нескольких местах пересекается Южным Полярным кругом. Из крайних точек материка можно назвать только северную: мыс Сифре (63°12' 48" ю. ш., 57°18' 8" в.д.) на Антарктическом полуострове. Материк расположен всубантарктическом и антарктическомклиматических поясах Земли. Антарктида омывается Южным океаном. Иначе, если этот океан не рассматривать, она омывается водами Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Материк занимает крайнее южное положение, не соединен ни с одним из других материков, а также сильнее всего удален от остальных.