Перевести предложения в Present Perfect Я только что позавтракал Он уже позавтракал Мы ещё не завтракали Они всё ещё пьют чай в столовой Я уже сделала свои уроки Он всё ещё делает свои уроки У нас было шесть уроков Она ...

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Перевести предложения в Present Perfect Я только что позавтракал Он уже позавтракал Мы ещё не завтракали Они всё ещё пьют чай в столовой Я уже сделала свои уроки Он всё ещё делает свои уроки У нас было шесть уроков Она всё ещё не читала эту книгу Кто это написал? Что вы ему написали?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I just had breakfastHe had already had breakfastWe have not had breakfastThey still drink tea in the dining roomI've already made my lessonsHe is still doing his lessonsWe had six lessonsShe still did not read this bookWho wrote it?What did you write to him?
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