Перевести предложения в Present Perfect Я только что позавтракал Он уже позавтракал Мы ещё не завтракали Они всё ещё пьют чай в столовой Я уже сделала свои уроки Он всё ещё делает свои уроки У нас было шесть уроков Она ...

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Перевести предложения в Present Perfect Я только что позавтракал Он уже позавтракал Мы ещё не завтракали Они всё ещё пьют чай в столовой Я уже сделала свои уроки Он всё ещё делает свои уроки У нас было шесть уроков Она всё ещё не читала эту книгу Кто это написал? Что вы ему написали?

Автор: Гость