Гласные буквы в алфавите

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Гласные буквы в алфавите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гласных всего 6 - а, о, у, э, ы, и. 
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