Решите задачу, СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТО !!! Проволоку какой длины необходимо взять для и??готовления каркаса куба с ребром 15 см ? Пожалуйста напишите решения и ответ)

Математика

Решите задачу, СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТО !!! Проволоку какой длины необходимо взять для и??готовления каркаса куба с ребром 15 см ? Пожалуйста напишите решения и ответ)

Автор: Гость