Решите задачу, СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТО !!! Проволоку какой длины необходимо взять для и??готовления каркаса куба с ребром 15 см ? Пожалуйста напишите решения и ответ)
Математика
Решите задачу, СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТО !!! Проволоку какой длины необходимо взять для и??готовления каркаса куба с ребром 15 см ? Пожалуйста напишите решения и ответ)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Известно, что у куба 12 ребер. Тогда: 15х12=180(см) проволоки нужно взять Ответ: 180см или 1м 80см проволоки
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