Есть ли вулканы в России? Если есть то перечислите их пожалуйста
География
Есть ли вулканы в России? Если есть то перечислите их пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крупнейшие вулканы России Название Местонахождение Высота над уровнем моря (в метрах) Ключевская Сопкап-ов Камчатка4 750 Толбачинскийп-ов Камчатка3 682 Ичинская Сопкап-ов Камчатка3 621 Кроноцкая Сопкап-ов Камчатка3 528 Корякская Сопкап-ов Камчатка3 456 Шивелучп-ов Камчатка3 283
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