ПОМОГИТЕ!!! ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!!! Догадайся, какой единицей массы пользовались при из??ерении. 1) 5 грецких орехов-20.......... 2) 1 пакет с сахаро-1.......... 3) 4 больших мешка с мукой-2.......... 4)самосвал, гружённый к...
Математика
ПОМОГИТЕ!!! ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!!! Догадайся, какой единицей массы пользовались при из??ерении. 1) 5 грецких орехов-20.......... 2) 1 пакет с сахаро-1.......... 3) 4 больших мешка с мукой-2.......... 4)самосвал, гружённый кирпичом-3.......... 30 БАЛЛОВ ВАШИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) грамм 2) кг 3) центнер 4) тонна
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