ПОМОГИТЕ!!! ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!!! Догадайся, какой единицей массы пользовались при из??ерении. 1) 5 грецких орехов-20.......... 2) 1 пакет с сахаро-1.......... 3) 4 больших мешка с мукой-2.......... 4)самосвал, гружённый к...

Математика

ПОМОГИТЕ!!! ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!!! Догадайся, какой единицей массы пользовались при из??ерении. 1) 5 грецких орехов-20.......... 2) 1 пакет с сахаро-1.......... 3) 4 больших мешка с мукой-2.......... 4)самосвал, гружённый кирпичом-3.......... 30 БАЛЛОВ ВАШИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость