Продолжить сочинение с таким началом "Однажды пришли мы в школу и..."
Русский язык
Продолжить сочинение с таким началом "Однажды пришли мы в школу и..."
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды мы шли в школу и весело болтали на разные темы. мы так заболтались что пришли не в ту школу, но мы этого не заметили потому что, школы были одинаковые. мы вошли в школу и пошли в раздевалку. но она была другая и нам это не показалось странным. мы пошли на русский язык, но вместо кабинета русского был кабинет биологии.мы были в шоке. но потом поняли что это не наша школа и побежали в раздевалку, оделись и побежали в нашу школу. и нам повезло что мы успели. вот что с нами произошло.
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