Разобрать предложения по членам предложения и частям речи и выписать слова сочин??ния. кисти белых цветов сирени выделялись на зелени.
Русский язык
Разобрать предложения по членам предложения и частям речи и выписать слова сочин??ния. кисти белых цветов сирени выделялись на зелени.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кисти-подлежащие (существительное) выделяли-сказуемое(глагол) цветов-дополнение(существ) белых-определение(прил) сирени-дополн(сущ) на зелени-обстоятельство( предлог+сущ) мб словосочетания выписать?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Математика
ПОМОГИТЕ!!! ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!!! Догадайся, какой единицей массы пользовались при из??ерении. 1) 5 грецких орехов-20.......... 2) 1 пакет с с...
Математика
Часы показывают 7 ч 45 мин утра.Сколько времени будет на этих часах через 15 мин, если они идут точно?