Разобрать предложения по членам предложения и частям речи и выписать слова сочин??ния. кисти белых цветов сирени выделялись на зелени.

Русский язык

Разобрать предложения по членам предложения и частям речи и выписать слова сочин??ния. кисти белых цветов сирени выделялись на зелени.

Автор: Гость