Разобрать предложения по членам предложения и частям речи и выписать слова сочин??ния. кисти белых цветов сирени выделялись на зелени.

Русский язык
Разобрать предложения по членам предложения и частям речи и выписать слова сочин??ния. кисти белых цветов сирени выделялись на зелени.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кисти-подлежащие (существительное) выделяли-сказуемое(глагол) цветов-дополнение(существ) белых-определение(прил) сирени-дополн(сущ) на зелени-обстоятельство( предлог+сущ) мб словосочетания выписать?
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