Сообщение о газообразном состоянии

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Газ (газообразное состояние) (отнидерл. gas, восходит к др.-греч. χάος) — одно из трёх агрегатных состоянийвещества, характеризующееся очень слабыми связями между составляющими его частицами (молекулами, атомами или ионами), а также их большой подвижностью. Частицы газа почти свободно и хаотически движутся в промежутках между столкновениями, во время которых происходит резкое изменение характера их движения. Также термин «газ» можно определить как вещество, температура которого равна или превышает критическую точку, при такой температуре сжатие газа не приводит к образованию жидкости. В этом и заключается отличие газа от пара. При повышении давления насыщенный пар частично превращается в жидкость, газ - нет. Газообразное состояние вещества в условиях, когда возможно существование устойчивой жидкой или твёрдой фазы этого же вещества, обычно называется паром. Подобно жидкостям, газы обладают текучестью и сопротивляются деформации. В отличие от жидкостей, газы не имеют фиксированного объёма и не образуют свободной поверхности, а стремятся заполнить весь доступный объём (например, сосуда). Газообразное состояние — самое распространённое состояние вещества Вселенной (межзвёздное вещество,туманности, звёзды, атмосферы планеты т. д.). По химическим свойствам газы и их смеси весьма разнообразны — от мало активных инертных газов до взрывчатых газовых смесей. Понятие «газ» иногда распространяют не только на совокупности атомов и молекул, но и на совокупности других элементарных [квантовых] частиц (т. е. на квантовую систему) — фотонов, электронов,броуновских частиц, а также плазму.