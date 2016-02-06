ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ЗАВЕРШИТЕ ФРАЗЫ ПРИ ОБЩЕНИИ М??Е ТРУДНО..... ПРИ ОБЩЕНИИ Я РАДУЮСЬ...... ПРИ ОБЩЕНИИ Я СТАРАЮСЬ.......... ПРИ ОБЩЕНИИ Я ОГОРЧАЮСЬ........ ПРИ ОБЩЕНИИ ...
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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ЗАВЕРШИТЕ ФРАЗЫ ПРИ ОБЩЕНИИ М??Е ТРУДНО..... ПРИ ОБЩЕНИИ Я РАДУЮСЬ...... ПРИ ОБЩЕНИИ Я СТАРАЮСЬ.......... ПРИ ОБЩЕНИИ Я ОГОРЧАЮСЬ........ ПРИ ОБЩЕНИИ ДЛЯ МЕНЯ ОЧЕНЬ ВАЖНО..................
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2016-02-06T16:24:05+00:00 Мне трудно предугадать, как отреагирует мама. Я радуюсь тому, что наконец наступает весна. При общении я стараюсь внимательно слушать собеседника. Я огорчаюсь, когда в магазине нет моего любимого мороженого. Для меня очень важно благополучие моей семьи.
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