У какого слова того же состав как у существительного перевязка и обведи номер отв??та. Полянка почтовый походка

Русский язык
У какого слова того же состав как у существительного перевязка и обведи номер отв??та. Полянка почтовый походка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Походка............................................................
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